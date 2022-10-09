Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar dün kendi arasında bir hazırlık karşılaşması yaptı. Okan Buruk'un Mertens tercihi dikkat çekti.



FARKLI FORMASYONLARI DENEDİ



30 dakikadan 2 yarılı müsabakada kadrolar devre arasında değişiklik gösterdi ve farklı oyun formasyonları ile mevkiiler denendi.



Önce beyaz takımda oynayan Mertens, Icardi ile Rashica'nın gollerine asist yaparken, kırmızı takımda da fırtına gibi esti. Bu müsabakada da Kerem'in asistini gole çeviren Belçikalı golcü, ardından da Patrick van Aanholt'a asist yaptı. Kırmızı takımın iki golüne Oliveira cevap verirken, van Aanholt ile Mertens'in sayıları maçın 4-1 sonuçlanmasına neden oldu.



MERTENS'İ KANATTA DENEDİ



Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus, Barış, Rashica ve Mertens'i her iki kanatta da denerken, Kazımcan iki maçta da sol bekte forma giydi. İyileşen Kerem Aktürkoğlu ise 2. maçta sahaya çıktı.



