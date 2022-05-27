Florentino Perez, rekor peşinde

Di Stefano ve Ronaldo etkisi

Real Madrid, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarını yaparken başkan Florentino Perez ayrı bir heyecan yaşıyor.Kulüpte başkanlık yaptığı dönemde 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran Florentino Perez, hafta sonu Liverpool'un mağlup edilmesi halinde 6. kez bu başarıya ulaşacak ve efsane başkan Don Santiago Bernabeu ile sayıları eşitleyecek.Real Madrid'de 35 yıl başkanlık görevi yapan Santiago Bernabeu'nun görev süresinin 23 yılında Şampiyonlar Ligi turnuvası oynanırken bu süreçte toplam 6 kupa kazanıldı. Florentino Perez ise başkanlık yaptığı 18 yılda 5 kez zafere uzanırken bu yıl kazanması durumunda 19'da 6 ile Bernabeu'dan daha kısa sürede bu başarıya ulaşmış olacak.Bernabeu yönetiminde Şampiyonlar Ligi tarihinin ilk 5 kupasını müzesine götüren Real Madrid, bu süreçte yıldız oyuncu Alfredo Di Stefano'nun takımı sürüklemesi ile başarılara ulaşmıştı. Perez yönetiminde ise benzer bir başarıyı 5 sezonda 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak gösteren Real Madrid, bu süreçte Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde başarılara ulaştı. Bu sezon ise her ne kadar Karim Benzema ön plana çıksa da Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Casemiro mevcut durumu, "Bu bir oyuncuya bağlı bir takım değil" olarak değerlendiriyor.