Flavio: "Fenerbahçe maçı sadece bir yenilgi"

Trabzonsporlu futbolcu Flavio, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Flavio: 'Fenerbahçe maçı sadece bir yenilgi'
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28 Şubat 2021 21:37
Trabzonsporlu futbolcu Flavio, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe karşısında aldıkları yenilginin hedeflerinden sapmaya yol açmayacağını ifade eden Flavio, "İlk yarı beklediğimiz başlangıcı yapamadık. Bu değildi istediğimiz. İkinci yarı daha iyiydik. Maçta en iyi olduğumuz anlarda. Bu altı üstü bir mağlubiyet, kazanmak isterdik, üzgünüz ama bu sonuç hedeflerimize gitmemize zarar veremeyecek" dedi.



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