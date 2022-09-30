FLAŞ! Chelsea, Nkunku transferini bitiriyor

Teknik direktör Thomas Tuchel'in yerine Graham Potter'ı getiren Premier Lig devi Chelsea, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Chelsea, RB Leipzig'de forma giyen Fransız oyuncu Christopher Nkunku transferini bitirmek için diğer rakiplerinin önüne geçti ve yıldız oyuncuyu gizlice sağlık kontrollerinden geçirdi. Haberde; Chelsea'nin bu transferi 60 milyon euro civarında bir bedelle tamamlamayı hedeflediği belirtildi.



LEIPZIG BIRAKMAK İSTEMİYOR



RB Leipzig her ne kadar oyuncusunu bırakmak istemese de Chelsea yönetimi, bu transferi tamamlamak için yazın Josko Gvardiol için yapılan müzakerelerde kurulan ilişkiler sebebiyle Leipzig cephesini ikna edebileceğini umuyor. Yaz transfer döneminde Chelsea, Gvardiol için yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak teklif kabul edilmemişti.



GEÇTİĞİMİZ SEZONA DAMGA VURDU



24 yaşındaki hücum oyuncusu Nkunku, geçtiğimiz sezon RB Leipzig ile çıktığı 52 resmi maçta 35 gol 16 asistlik katkı sağlamıştı.









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