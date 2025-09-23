23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacak

Milli sporcular, Avrupa Flag Futbol Şampiyonası için sahaya çıkıyor

Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacak
Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı,Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 25-27 Eylül tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak.

Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde kıtanın önde gelen milli takımları katılacak.

Kadın Milli Takımı, grup aşamasında 25 Eylül Perşembe günü Çekya ve Danimarka ile karşılaşacak.

Şampiyona aynı zamanda 2026 Dünya Flag FutbolŞampiyonası için kota niteliği taşıyor.

