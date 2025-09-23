Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacak

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı,Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 25-27 Eylül tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak.



Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde kıtanın önde gelen milli takımları katılacak.



Kadın Milli Takımı, grup aşamasında 25 Eylül Perşembe günü Çekya ve Danimarka ile karşılaşacak.



Şampiyona aynı zamanda 2026 Dünya Flag FutbolŞampiyonası için kota niteliği taşıyor.



