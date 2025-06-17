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17 Haziran
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FIVB Milletler Ligi heyecanı ilk kez İstanbul'da yaşanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında, 18 Haziran saat 19.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

calendar 17 Haziran 2025 10:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2025 11:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIVB Milletler Ligi heyecanı ilk kez İstanbul'da yaşanacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında 18 Haziran'da İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

İlk hafta karşılaşmalarının birinci maçında Fransa ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada Tayland'ı set vermeden 3-0 yenen milli takım, üçüncü müsabakada Polonya karşısında 3-2 kazanmasını bildi.


Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.

A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.

- Organizasyonda ikinci haftanın programı

İkinci haftanın maç programı şu şekilde:

18 Haziran:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran Perşembe:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran Pazar:

19.30 Türkiye-Brezilya

- Melissa Vargas kadroda

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekipte kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

 


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