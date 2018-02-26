FIS Snowboard Dünya Kupası'na doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 3 Mart'ta düzenlenecek Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası final etabının büyük bir heyecana sahne olacağını bildirdi.Çelik, yazılı açıklamasında, tanıtım çalışmaları sayesinde Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.Erciyes'i, 200 milyon avronun üzerinde yatırımla dünyanın hizmetine sunduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:"Teknik ve fiziki altyapıyı mükemmel hale getirdik. Şimdi, konaklama tesisleri ile sosyal tesislerin sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bu anlamda çok önemli otel yatırımcılarının Erciyes'te tesis yapmasını sağladık. Bugün itibarıyla Erciyes'te 1500, şehir merkezimizde ise 5 bin yatak kapasitesiyle toplam 6 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapasiteye ulaşmamız ve konaklama tesisi yatırımlarının devam etmesiyle tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermeye başladık. Bu anlamda bir dizi tanıtım planladık. Geçen sezon başladığımız tanıtım çalışmalarıyla turnikelerden geçen kayakçı sayısında yüzde 25 artış sağladık. Bu yıl tanıtım çalışmalarına daha fazla ağırlık veriyoruz. Dünyanın pek çok yerinde fuarlara katılarak tüm dünyaya Erciyes'i anlatıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl çok daha büyük bir artış yaşanacak."Kış turizm merkezlerinin tanıtımının en önemli yollarından birisinin de büyük organizasyonların üstlenilmesi olduğuna dikkati çeken Çelik, bu anlamda 2015 yılında Snowboard Avrupa Kupası, 2017'de kış sporlarının en önemli faaliyetlerinden olan Snowboard Dünya Kupası'nı başarı ile düzenlediklerini anımsattı.Dünya Kupası'ndaki başarılarının, organizasyonun bu yıl da Erciyes'e verilmesini sağladığını aktaran Çelik, şu bilgileri verdi:"Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), ev sahipliğimizden etkilendi ve 2018 Dünya Kupası'nı da Erciyes'e verdi. 3 Mart'ta Snowboard Dünya Kupası'nı gerçekleştireceğiz. Dünya Kupası'na bu yıl 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu katılacak. Erciyes'ten yapılacak canlı yayınlar yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak. Bu organizasyonlar şehrimiz ve ülkemiz açısından gurur kaynağı olmaktadır. Aynı zamanda bu şampiyonalar şehrimize uluslararası organizasyon tecrübesi kazandırmaktadır. Bu organizasyonlar sadece Erciyes'in değil, ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır."Çelik, FIS Snowboard Dünya Kupası için tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.