İtalya Serie A'nın 2. hafta maçında Fiorentina ile Venezia karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Fiorentina 7 isabetli şut, Venezia ise 3 isabetli şut bulmasına karşın maça kaleciler Terraciano ve Joronen damgasını vurdu.



Bu sonucun ardından Fiorentina, ilk 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Venezia ise ilk puanıyla tanıştı.



Fiorentina, gelecek hafta Monza'yı ağırlayacak. Venezia ise sahasında Torino ile karşılaşacak.





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