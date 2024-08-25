Fiorentina gol atamadı ve yine kazanamadı

Fiorentina, İtalya Serie A'nın ikinci hafta maçında Venezia ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina gol atamadı ve yine kazanamadı
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25 Ağustos 2024 21:27
İtalya Serie A'nın 2. hafta maçında Fiorentina ile Venezia karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Fiorentina 7 isabetli şut, Venezia ise 3 isabetli şut bulmasına karşın maça kaleciler Terraciano ve Joronen damgasını vurdu.

Bu sonucun ardından Fiorentina, ilk 2 lig maçından 2 beraberlikle ayrıldı. Venezia ise ilk puanıyla tanıştı.

Fiorentina, gelecek hafta Monza'yı ağırlayacak. Venezia ise sahasında Torino ile karşılaşacak.

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