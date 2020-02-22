Filip Novak: 'Şampiyonluğa giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz'

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldıTrabzonspor'un sol beki Filip Novak mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Filip Novak açıklamasında, "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.