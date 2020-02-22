Filip Novak: "Şampiyonluğa giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı. İşte Novak'ın sözleri...

Haber; Sporx.com
Filip Novak: 'Şampiyonluğa giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz'
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22 Şubat 2020 22:10
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Filip Novak açıklamasında, "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

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