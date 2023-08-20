Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı!

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı!
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20 Ağustos 2023 22:13
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 22:50
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", pazartesi günü TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

Salon: Castello

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 63 dakika (19, 22, 22)

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