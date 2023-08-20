Filenin Sultanları, 2'de 2 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.
Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", pazartesi günü TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Salon: Castello
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)
Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)
Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)
Setler: 25-13, 25-13, 25-13
Süre: 63 dakika (19, 22, 22)
Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", pazartesi günü TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Salon: Castello
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Benone Visan (Romanya)
Türkiye: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Aköz, Ayça Aykaç)
Azerbaycan: Besman, Ruban, Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova (Karimova, Bashnakova, Kirilyuk, Imanova, Guluyeva, Stepanenko, Doroshenko)
Setler: 25-13, 25-13, 25-13
Süre: 63 dakika (19, 22, 22)