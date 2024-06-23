Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 12. ve son maçında İtalya'ya 3-1 kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2024 19:59
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki son maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi.

Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı.

SALON: Arena Stožice

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Beytullah (L) (Mirza, Yiğit Hamza)

İTALYA: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)

SETLER: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 39 dakika

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery