Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki son maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi.
Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı.
SALON: Arena Stožice
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)
TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Beytullah (L) (Mirza, Yiğit Hamza)
İTALYA: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)
SETLER: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25
SÜRE: 1 saat 39 dakika
Mücadelenin setleri 21-25, 26-24, 19-25 ve 21-25 sona erdi.
Ay-yıldızlılar, turnuvayı 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile tamamladı.
SALON: Arena Stožice
HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)
TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Beytullah (L) (Mirza, Yiğit Hamza)
İTALYA: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)
SETLER: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25
SÜRE: 1 saat 39 dakika
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