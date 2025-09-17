17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Filenin Efeleri, grubu lider bitirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek lider çıktı.

Filenin Efeleri, grubu lider bitirdi!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 ile geçti ve G grubunu lider olarak tamamladı.

Filenin Efeleri, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Efeler, 27-25 seti kazanarak gruptan lider çıktı.

TARİHTE İLK KEZ

Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Filenin Efeleri, B grubunda oynanacak olan Polonya - Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
