Filenin Efeleri, grubu lider bitirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 ile geçti ve G grubunu lider olarak tamamladı.



Filenin Efeleri, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.



Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Efeler, 27-25 seti kazanarak gruptan lider çıktı.



TARİHTE İLK KEZ



Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.



MUHTEMEL RAKİPLER



Filenin Efeleri, B grubunda oynanacak olan Polonya - Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.