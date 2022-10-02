FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı mücadele edecek

Takımlar O G M B Yüzde Banvit/Teksüt Bandırma 70 43 26 1 61,4 Beşiktaş 73 42 30 1 57,5 Darüşşafaka 21 9 12 42,9 Galatasaray 18 7 11 38,9 Gaziantep Basketbol 28 8 20 28,6 Pınar Karşıyaka 64 38 26 59,4 Sakarya BŞB 2 0 2 0 TOFAŞ 28 16 12 57,1 Türk Telekom 29 19 10 65,5 Uşak Sportif 16 7 9 43,8 TOPLAM 349 189 158 2 54,2

İlk grup aşamasının 3 Ekim Pazartesi günü başlayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer alan 5 Türk takımından 4'ü daha önce Türkiye'yi organizasyonda temsil etti.TOFAŞ'ın A, Pınar Karşıyaka'nın B, Galatasaray Nef'in C, Bahçeşehir Koleji'nin D ve Darüşşafaka'nın E Grubu'nda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji dışındaki takımlar daha önce organizasyonda yer aldı.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 6 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.Organizasyonun ilk yılında 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka başarılarını kupayla taçlandıramadı.Bu sezona kadar elemeler dahil toplam 10 Türk ekibinin mücadele ettiği şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 70 karşılaşmayla Banvit/Teksüt Bandırma ve 64 maçla Pınar Karşıyaka izledi.Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.Organizasyonda Türk takımlarının performansları ve galibiyet yüzdeleri şöyle:Türk takımlarından Darüşşafaka ilk maçını İsrail deplasmanında Hapoel Jerusalem ile oynayacak.Diğer Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Ekim Salı günü Yunanistan'dan AEK'yi konuk ederken aynı gün TOFAŞ Ucam Murcia deplasmanında galibiyet arayacak.Bahçeşehir Koleji 5 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i İstanbul'da ağırlarken Galatasaray Nef de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.