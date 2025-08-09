10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Litvanya'yı 91-74'lük skorla yendi.

calendar 09 Ağustos 2025 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Litvanya'yı 91-74 mağlup etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Olimpik Salon'da oynanan müsabakaya milliler Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.

Mücadelenin ilk periyodu Litvanya'nın 15-13'lük üstünlüğüyle tamamlanırken taraflar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti.


Milliler üçüncü çeyrekte farkı açarak son bölüme 66-51 önde girdi. Son periyotta farkın kapanmasına müsaade etmeyen ay-yıldızlılar, parkeden 91-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Demir Öztürk, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Ömer Kutluay da 19 sayıyla takımına katkı sağladı.

İsrail'in ardından Litvanya'yı da mağlup ederek grupta 2'de 2 yapan milliler, gruptaki son maçında 10 Ağustos'ta TSİ 15.00'te Estonya ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.