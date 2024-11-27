Feyyaz Uçar: "Transferde bazı hamlelerimiz olacak"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, TRT Spor'a konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Feyyaz Uçar: 'Transferde bazı hamlelerimiz olacak'
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27 Kasım 2024 19:50
Son güncelleme 27 Kasım 2024 20:05
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, transfer dönemine dair planlarını ve kadroda değişikliklerin yaşanabileceğini belirtirken, Samet Aybaba ve Brad Friedel üzerinden devam eden tartışmalara da açıklık getirdi. 

Şube Sorumlusu Uçar, "Transferde bazı hamlelerimiz olacak. Hocamızın istediği oyuncular var. Devre arasında aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir. Bütçe yaratmak için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz. Transfer sezonunu verimli geçirmek istiyoruz." dedi.

Uçar son olarak "Samet Aybaba benim çok özel abimdir. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Friedel sezon başından beri hizmet etmeye çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı. Samet Aybaba'ya sevgim hiç bitmeyecek. Kendisiyle de görüştüm. Sağ olsun benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi. Görev dağılımı için kararı bana bıraktı. Bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tecrübesinden faydalanacağız. Yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var." diyerek  sözlerini noktaladı.
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