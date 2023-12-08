Eredivisie'nin 15. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord evinde Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam'a konuk oldu.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazanırken Feyenoord'un gollerini 13. dakikada Quinten Timber, 90+4'te Santiago Gimenez ve 90+6'da Igor Paixao kaydetti.
Volendam'ın golünü ise 31. dakikada Lequincio Zeefuik kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 35'e yükseltirken, Volendam 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Volendam deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazanırken Feyenoord'un gollerini 13. dakikada Quinten Timber, 90+4'te Santiago Gimenez ve 90+6'da Igor Paixao kaydetti.
Volendam'ın golünü ise 31. dakikada Lequincio Zeefuik kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 35'e yükseltirken, Volendam 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Volendam deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.
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