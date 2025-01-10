Feyenoord, Van Persie'nin oğluyla nikah tazeledi

Feyenoord, Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzattı.
18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol attı.
İLK PROFESYONEL İMZA 2022'DE
Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini 2022 yılında Feyenoord ile imzalamıştı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, 2015 yazında sarı-lacivertli ekibe transfer olurken o dönem 9 yaşında olan Shaqueel imza töreninde babasıyla sahaya çıkmış ve birlikte şov yapmışlardı.
18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol attı.
İLK PROFESYONEL İMZA 2022'DE
Robin van Persie'nin Fenerbahçe forması giydiği yıllarda sarı-lacivertlilerin altyapısında top koşturan Shaqueel kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini 2022 yılında Feyenoord ile imzalamıştı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Van Persie, 2015 yazında sarı-lacivertli ekibe transfer olurken o dönem 9 yaşında olan Shaqueel imza töreninde babasıyla sahaya çıkmış ve birlikte şov yapmışlardı.