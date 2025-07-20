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Feyenoord resmen açıkladı: Gonçalo Borges!

Feyenoord, Porto forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Gonçalo Borges'i kadrosuna kattı.

calendar 20 Temmuz 2025 16:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: feyenoord.nl
Feyenoord resmen açıkladı: Gonçalo Borges!
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İstanbulspor'dan Gaoussou Diarra'yı kadrosuna katan Feyenoord, sağ kanat transferini tamamladı.

Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord, Porto forması giyen 9 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus karşılığında Gonçalo Borges'i transfer etti.

Rotterdam ekibi, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Borges, Porto altyapısına transfer olduktan sonra A takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.

2024-2025 sezonunda Porto ile 38 maçta görev alan Gonçalo, 2 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.
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