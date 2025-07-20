Feyenoord resmen açıkladı: Gonçalo Borges!

İstanbulspor'dan Gaoussou Diarra'yı kadrosuna katan Feyenoord, sağ kanat transferini tamamladı.
Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord, Porto forması giyen 9 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus karşılığında Gonçalo Borges'i transfer etti.
Rotterdam ekibi, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Borges, Porto altyapısına transfer olduktan sonra A takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.
2024-2025 sezonunda Porto ile 38 maçta görev alan Gonçalo, 2 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.
Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord, Porto forması giyen 9 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus karşılığında Gonçalo Borges'i transfer etti.
Rotterdam ekibi, Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Borges, Porto altyapısına transfer olduktan sonra A takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.
2024-2025 sezonunda Porto ile 38 maçta görev alan Gonçalo, 2 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.