Feyenoord'dan deplasmanda kayıp!

Hollanda Ligi'nde Feyenoord, Sparta Rotterdam ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord'dan deplasmanda kayıp!
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25 Ağustos 2024 17:28
Hollanda Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord, Sparta Rotterdam deplasmanına konuk oldu. Het Kasteel'deki maç 1-1 sona erdi.

Sparta Rotterdam, 34. dakikada Camiel Neghli ile öne geçti. Feyenoord, bu gole 60. dakikada Quentin Timbert ile cevap verdi.

Feyenoord'da Ramiz Zerrouki, 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Feyenoord 5, Sparta Rotterdam 3 puana yükseldi.

Feyenoord, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sparta Rotterdam, Willem II deplasmanına gidecek.

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