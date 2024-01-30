Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor çarşamba günü evinde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.