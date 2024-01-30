Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor çarşamba günü evinde şampiyonluk favorilerinden Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fethiyespor'un rakibi Iğdır FK
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 15:53
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor çarşamba günü evinde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery