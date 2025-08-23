Fethiyespor'da transfer harekatı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor 2025-2026 sezonun ilk haftasında yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak.



TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçta Onur Can Dolğun düdük çalacak.



Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, son olarak Süper Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyen Erdem Çalık ve 1'inci Lig'de Pendikspor'da oynayan santrfor Ahmet Mert Koşar ile anlaşmaya vardı. İki futbolcu da Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.



