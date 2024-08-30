Fethiyespor'da kombine bilet satışı başladı

TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'da kombine biletler satışa çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Fethiyespor'da kombine bilet satışı başladı
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30 Ağustos 2024 12:56
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta müsabakasında evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor'da kombine biletler satışa sunuldu.

Buna göre VIP tribünü 10 bin TL olarak belirlenirken, maraton tribünün ise 5 bin TL'den satışa çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük Fethiyespor taraftarı özlem bitiyor. Kombine kart satışlarımız başlamıştır. Kombineni al kalbine sahip çık. Bilet satışı kale arkası tribünler için yapılacaktır."

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