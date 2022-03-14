Ferran Torres: "İstanbul'da hayatımızın maçını oynayacağız"

Barcelona'nın yıldız hücumcusu Ferran Torres, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ferran Torres: 'İstanbul'da hayatımızın maçını oynayacağız'
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14 Mart 2022 01:30
Barcelona'nın yeni transferlerinden Ferran Torres, Osasuna'yı Camp Nou'da 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ferran, "Takımdan çok memnunum. Bugün üst düzey bir performans sergiledik. Çok efektif ve takım halinde çalışarak kazandık. Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkarmamıştık. Hepimizin kendini eleştirmesi gerekiyordu. Her maç bu şekilde ilerleyerek devam etmek istiyoruz." dedi.

El Clasico'yla ilgili görüşü sorulan Ferran, "Hafta sonu Real Madrid maçı var ama öncesinde bizim perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Önce Galatasaray'a karşı hayatımızın maçını oynamak zorundayız. İstanbul'daki maç bittikten sonra El Clasico'yu düşüneceğiz." cevabını verdi.

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