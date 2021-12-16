Ferran Torres adım adım Barça'ya

LaLiga devi Barcelona'nın, Manchester City forması giyen Ferran Torres'i transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ferran Torres adım adım Barça'ya
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16 Aralık 2021 18:33
Barcelona, Manchester City'nin genç yıldızı Ferran Torres'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Gazeteci Gerard Romero'ya göre, 21 yaşındaki İspanyol oyuncunun, Barcelona'nın ilk seçeneği olmaya devam ettiği belirtildi.

Haberde iki kulübün, oyuncunun transfer ücreti konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Şuanda iki takım arasındaki transfer ücreti konusunda ciddi bir aşama kaydedildiği öğrenilirken, Manchester City'nin oyuncuyu 60 milyon eurodan aşağıya satmak istemediği belirtildi.

Torres, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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