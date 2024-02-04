Fernando Santos: "Kazanacağımıza inanıyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Fernando Santos: 'Kazanacağımıza inanıyorum'
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04 Şubat 2024 18:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Önemli olan kimlerin olmadığı değil, kimlerin olduğu. Çok iyi hazırlandık. Bugün maçı kazanmak için bütün hafta çalıştık. Salih sakat, Omar da hasta. Ama biz dediğim gibi çok iyi hazırlandık. Futbolcuların ellerinden geleni yapacağından şüphem yok. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Santos ayrıca, "Ben hem bireysel ve kolektif olarak takımdaki oyunculara güveniyorum. Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız." ifadelerini kullandı.

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