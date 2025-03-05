Fernando Muslera'nın büyük çaresizliği

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da savunma hattındaki eksiklikler son dönemde iyice göze çarpar duruma geldi.
Bu mevkideki hatalar ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı yaktı.
SAVUNMA HATALARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR
Sarı kırmızılılarda performansı tartışılan ancak son dönemde kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muslera, adeta savunma hatalarının bedelini ödüyor.
Vedaya hazırlanan Uruguaylı eldiven bu sezon 24 lig maçında kalesinde 27 gol görürken maç başı kurtarış ortalaması 2,7 oldu. Muslera'nın yerine adı geçen Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in ise maç başı kurtarış ortalaması 3,8.
Bu mevkideki hatalar ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'yı yaktı.
SAVUNMA HATALARININ BEDELİNİ ÖDÜYOR
Sarı kırmızılılarda performansı tartışılan ancak son dönemde kurtarışlarıyla ön plana çıkan Muslera, adeta savunma hatalarının bedelini ödüyor.
Vedaya hazırlanan Uruguaylı eldiven bu sezon 24 lig maçında kalesinde 27 gol görürken maç başı kurtarış ortalaması 2,7 oldu. Muslera'nın yerine adı geçen Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in ise maç başı kurtarış ortalaması 3,8.