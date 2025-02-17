Fernando Muslera: "Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Hepimiz Osimhen'e müteşekkiriz'
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17 Şubat 2025 22:26
Son güncelleme 17 Şubat 2025 22:29
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera maçın ardından konuştu. 

Fernando Muslera, "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." dedi.

Maçı 2 golle kapatan Osimhen hakkında konuşan Galatasaray kaptanı, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz." sözlerini sarf etti.


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