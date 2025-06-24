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Fernando Muslera, Estudiantes ile sözleşme imzaladı

Fernando Muslera, Estudiantes ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

calendar 24 Haziran 2025 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fernando Muslera, Estudiantes ile sözleşme imzaladı
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Galatasaray ile uzun yıllar başarılar yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu.

Uruguaylı eldiven, Arjantin Premier Ligi takımlarından Estudiantes La Plata ile resmi sözleşmeye imza attı. 

2026 ARALIK AYINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 38 yaşındaki kaleci, Estudiantes ile 2026 yılının Aralık ayına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. 

GALATASARAY KARİYERİ 

Lazio'dan 2011'de Galatasaray'a transferi sonrası Türkiye'de forma giydiği 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. 

Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan eldiven, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Muslera, Galatasaray formasıyla 8 lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa kazandı.


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