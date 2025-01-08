Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler sonrasında açıklamalarda bulundu.
Başantrenör Akbaş, X hesabını kapadığını ve gerektiğinde yasal yollara başvuracağını duyurdu.
Akbaş açıklamasında, "Sporun temelinde saygı, adalet ve birleştirici bir güç yatıyor. Ancak, X platformunda son dönemde artan nefret söylemi yanlış bilgilendirme ve toksik iletişim ortamı, bu değerlerle bağdaşmıyor.
Ferhat Akbaş: "Yasal yollara başvuracağım"
Sultanlar Ligi'nin köklü kulübü Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, kendisine gelen eleştirilerden sonra X hesabını kapattı.
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08 Ocak 2025 12:04
Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler sonrasında açıklamalarda bulundu.
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