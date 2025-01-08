Ferhat Akbaş: 'Yasal yollara başvuracağım'

Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler sonrasında açıklamalarda bulundu.



Başantrenör Akbaş, X hesabını kapadığını ve gerektiğinde yasal yollara başvuracağını duyurdu.



Akbaş açıklamasında, "Sporun temelinde saygı, adalet ve birleştirici bir güç yatıyor. Ancak, X platformunda son dönemde artan nefret söylemi yanlış bilgilendirme ve toksik iletişim ortamı, bu değerlerle bağdaşmıyor.



