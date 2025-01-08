Ferhat Akbaş: "Yasal yollara başvuracağım"

Sultanlar Ligi'nin köklü kulübü Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, kendisine gelen eleştirilerden sonra X hesabını kapattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
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Ferhat Akbaş: 'Yasal yollara başvuracağım'
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08 Ocak 2025 12:04

Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Akbaş, X hesabını kapadığını ve gerektiğinde yasal yollara başvuracağını duyurdu.

Akbaş açıklamasında, "Sporun temelinde saygı, adalet ve birleştirici bir güç yatıyor. Ancak, X platformunda son dönemde artan nefret söylemi yanlış bilgilendirme ve toksik iletişim ortamı, bu değerlerle bağdaşmıyor. 

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