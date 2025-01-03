Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve Premier Lig ekibinde yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir formasına hasret kalan Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu.
Operasyon geçiren milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netlik kazandı.
3 AY SAHALARDAN UZAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
BRIGHTON PERFORMANSI
25 yaşındaki sol bek, sakatlanmadan önce Brighton'da 8 müsabakada süre aldı. Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
Operasyon geçiren milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı netlik kazandı.
3 AY SAHALARDAN UZAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
BRIGHTON PERFORMANSI
25 yaşındaki sol bek, sakatlanmadan önce Brighton'da 8 müsabakada süre aldı. Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.