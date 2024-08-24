Ferdi Kadıoğlu, bonservisini 28'e katladı!

Fenerbahçe'de uzun zamandır süren belirsizlik son buldu, Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton&Hove Albion'a transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcuyu 2018-2019 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki sol bekin gittiği rakam ise 28'e katladı: 40 milyon Euro…
İki ay süren görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmalar tamamen olumlu sonuçlandı. Ferdi bu bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı.
3.5 MİLYON EURO MAAŞ, 5+1 YILLIK KONTRAT
Milli futbolcunun, yeni kulübüyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 3.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Öte yandan Kanarya, yıldız oyuncudan kazanacağı geliri transfere ayıracak.
Fenerbahçe'nin orta saha, stoper ve sol bek mevkilerine takviye yapmayı planladığı bildirildi. Dün İngiltere'ye giden oyuncu, sağlık kontrolünün ardından resmi mukaveleyi imzalayacak. Sarı-lacivertliler, transfer yapılana kadar sol bekte Oosterwolde ile yola devam edecek. Hatta 23 yaşındaki futbolcunun o bölgenin as oyuncusu olabileceği, takviyenin ise sol stopere yapılabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcuyu 2018-2019 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki sol bekin gittiği rakam ise 28'e katladı: 40 milyon Euro…
İki ay süren görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmalar tamamen olumlu sonuçlandı. Ferdi bu bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı.
3.5 MİLYON EURO MAAŞ, 5+1 YILLIK KONTRAT
Milli futbolcunun, yeni kulübüyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 3.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Öte yandan Kanarya, yıldız oyuncudan kazanacağı geliri transfere ayıracak.
Fenerbahçe'nin orta saha, stoper ve sol bek mevkilerine takviye yapmayı planladığı bildirildi. Dün İngiltere'ye giden oyuncu, sağlık kontrolünün ardından resmi mukaveleyi imzalayacak. Sarı-lacivertliler, transfer yapılana kadar sol bekte Oosterwolde ile yola devam edecek. Hatta 23 yaşındaki futbolcunun o bölgenin as oyuncusu olabileceği, takviyenin ise sol stopere yapılabileceği ifade edildi.
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