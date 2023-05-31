Ferdi Kadıoğlu: "Alt sıradaki takımlara çok puan kaybettik"

Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile karşı karşıya geldikleri maç sonrası konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Alt sıradaki takımlara çok puan kaybettik'
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30 Mayıs 2023 22:26
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 00:58
Fenerbahçe'nin bu sezon büyük çıkış yapan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, şampiyonluk şansının sona erdiği Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Ferdi şampiyonluk şansını kaybetmelerini hatalarından kaynaklı puan kayıplarına bağlayarak, "Çok üzgünüz. Ana hedefimizi, ligdeki şampiyonluğu gerçekleştiremedik. Ligin alt sıralarındaki takımlara çok puan kaybettik. Çok ama çok üzgünüz. Sezonun içerisinde hatalarımızdan kaynaklı çok puan kaybettik." sözlerini kullandı.

Kadıoğlu kupa finali ve Galatasaray derbisi ile ilgili soruya ise, "Söylediğim gibi, ana hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı. 

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