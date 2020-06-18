Fenerbahçe'nin yarım kalan sezonu

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Türkiye ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ederken koronavirüsü en fazla hisseden ekip oldu. Önce Türkiye'de lig iptal edildi ardından önceki gün de FIBA; Euroleague organizasyonunu bitirdi.



Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan sarı-lacivertliler, ligde de 20 maçta 18 galibiyetle lider konumdaydı. Özellikle kadınlar Euroleague'de sezonun favorisi gözüken ve çeyrek final ilk maçında da Bourges Basket'i yenerek Final Four yolunda avantaj kazanan Fenerbahçe bir anda salgına takıldı. İlk Avrupa şampiyonluğuna bu kadar yakın olan kadın basketbol şubesi önce ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra da lig ve Euroleague bir bir iptal edildi.



Fenerbahçe taraftarları başta olmak üzere tüm Euroleague'de sezonun en ciddi favorisi olarak tanımlanan Victor Lapena ve öğrencileri tarihi bir sezonu adeta 'Gönüllerin Şampiyonu' olarak tamamladı.



Euroleague'de sezonun en iyi coachu Lapena, turnuvanın en değerlisi ise Alina Iagupova seçildi. Ayrıca en iyi 5'te de Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini yer aldı. Elizabeth Williams da en iyilere aday gösterildi. Fenerbahçe Öznur Kablo; 2019-20 sezonunu tüm resmi turnuvalar baz alındığında 33 galibiyet 5 yenilgiyle bitirdi.



Buruk vedalar



Koronavirüsün gölgesinde tamamlanan sezonun ardından yapılanmasını hızlı biçimde tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol şubesi; bazı buruk vedalar yaşadı. Sezonun adeta MVP'si olan Alina Iagupova takımdan ayrıldı. Ayrıca pota altındaki başarılı oyunuyla Elizabeth Williams da gitti. Yine takımın yıldızlarından Chelsea Gray'le de vedalaşıldı.



Kadro hazır



Bu sezon Euroleague ve lig şampiyonluğunu elde edemeden sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de kadro hazır. Euroleague'in en değerli coachu Victor Lapena ile bir yıl daha devam ediliyor. Ayrıca yeni transferler; Jasmine Thomas, Kayla McBride, Satou Sabally ve Kia Vaughn gibi önemli yabancı yıldızlar dikkat çekiyor. Avrupa'nın en iyi 5'inde yer alan Cecilia Zandalasini de takımda kaldı.



