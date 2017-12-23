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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bir pozisyon, sarı-lacivertli taraftarların oldukça tepkisinİ çekti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
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23 Aralık 2017 20:11
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası içine yapılan ortaya hareketlenmek isteyen Giuliano yere düştü ve hakeme dönerek penaltı bekledi. Ali Turan ile ikili mücadeleye giren Giuliano'nun penaltı beklediği pozisyonda hakem Fırat Aydınus 'devam' kararı verdi.

Penaltı bekleyen Fenerbahçeliler, sosyal medyada Fırat Aydınus'un bu kararı eleştirdiler. Sarı-lacivertliler pozisyonun penaltı olduğunu savundular.



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