Fenerbahçe'nin istediği genç yetenek La Liga'ya gitti

AJAX'A GİTTİ DENİLİRKEN...

FENERBAHÇE İLE DE ADI ANILMIŞTI

Meksika'nın gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen Diego Lainez, La Liga ekibi Real Betis'in yolunu tuttu.Yeşil-beyazlı ekip, Meksika'nın Club Amerika takımında forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Lainez'i kadrosuna kattı.Genç yaşına karşın oldukça etkili bir futbol sergileyen Lainez'in bonservis rakamı için ödenen miktarın 17 milyon euro olduğu öğrenildi.Ara transfer sezonunda adı sıkça Ajax ile anılan, hatta neredeyse "transferi bitti" denilen Lainez için Betis'in son anda araya girerek fiyat arttırdığı ve transferi bitirdiği kaydedildi.Güney Amerika basını, Club America Başkanı Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazmıştı. Bu açıklamalardan sonra sarı-lacivertli yönetimin, genç yıldız için kulübüyle temaslarını hızlandırdığı ve somut adımlar atmak için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenilmişti.