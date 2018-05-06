2000-2004 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, Sırp basınına verdiği röportajda Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Mirkovic, ''Yedek kulübesinde oturuyordum ve oynama şansı bulamıyordum. Fenerbahçe'nin dışında da teklifler vardı ancak en iyi teklifi Türkler yapmıştı. Harika bir teklifti ve ardından İstanbul'a geldim'' dedi.Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluk hakkında konuşan Zoran Mirkovic, ''Galatasaray'ın hegemonyasını sonlandırmıştık, unutulmaz bir yıldı. Takım, küçük bir Yugoslav kolonisi gibi olmuştu. Rapajic, Lazetic, Mirkovic ve Balic vardı. Ardından Stevic gelmişti. Çok iyi yıllar geçirip sonra evime Partizan'a döndüm'' sözlerini kullandı.