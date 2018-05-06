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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Zoran Mirkovic, sarı lacivertli takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray itirafı
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06 Mayıs 2018 15:44
2000-2004 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Zoran Mirkovic, Sırp basınına verdiği röportajda Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

''TÜRKLERİN TEKLİFİ EN İYİSİYDİ''

Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Mirkovic, ''Yedek kulübesinde oturuyordum ve oynama şansı bulamıyordum. Fenerbahçe'nin dışında da teklifler vardı ancak en iyi teklifi Türkler yapmıştı. Harika bir teklifti ve ardından İstanbul'a geldim'' dedi.

''GALATASARAY HEGEMONYASI...''

Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluk hakkında konuşan Zoran Mirkovic, ''Galatasaray'ın hegemonyasını sonlandırmıştık, unutulmaz bir yıldı. Takım, küçük bir Yugoslav kolonisi gibi olmuştu. Rapajic, Lazetic, Mirkovic ve Balic vardı. Ardından Stevic gelmişti. Çok iyi yıllar geçirip sonra evime Partizan'a döndüm'' sözlerini kullandı.

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