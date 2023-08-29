Fenerbahçeli futbolculardan o pilota özel mektup!

SPORX ÖZEL - Fenerbahçeli futbolcular, Samsunspor'a karşı aldıkları galibiyet sonrası kendilerine hoş bir sürpriz yapan uçak pilotuna hem teşekkür mektubu yazdı hem de özel bir hediye hazırladı.
Sarı lacivertli ekibin 2-0 kazandığı maç sonrası uçak pilotu, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin değerli yöneticileri, teknik ekibi ve birbirinden değerli futbolcuları uçağımıza hoşgeldiniz. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizleri taşıyor olmak benim için büyük bir gurur. Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Uzun zamandır hasretini duyduğumuz şampiyonluğu bize getirecek takım olduğunuza dair inancım tam. Sizlere güveniyoruz. En büyük Fenerbahçe." anonsu yapmış ve tüm kafileden alkış almıştı.
Fenerbahçeli futbolcular, kendilerine bu hoş sürprizi yapan kaptan pilotu unutmadı ve hem mektup yazdı hem de tüm takımdan imzalı özel bir forma gönderdi.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların, pilota gönderdiği mektup:
"Kıymetli Pilotumuz,
Samsunspor deplasman dönüş yolculuğumuzda bizi çok duygulandıran kıymetli sözlerinizle mutlu ettiniz.
Şampiyonluk yolunda, Fenerbahçemizi dünyanın dört bir yanında destekleyen siz değerli taraftarlarımızın desteği bizim en büyük motivasyonumuz.
Bütün mücadelemiz siz ve sizin kadar Fenerbahçe'yi seven, onunla gülen ve onunla ağlayan taraftarlarımızın mutlu olması için.
Bu sezon, hasret duyduğumuz şampiyonluğa ulaşıp, hayalinde Fenerbahçe olan, kalbi sarı lacivert atan sizleri mutlu etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Desteğiniz, sevginiz ve kıymetli sözleriniz için bir kez daha teşekkür ederiz.
İyi ki varsınız..
Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe'nin Futbolcuları"
Sarı lacivertli ekibin 2-0 kazandığı maç sonrası uçak pilotu, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'nin değerli yöneticileri, teknik ekibi ve birbirinden değerli futbolcuları uçağımıza hoşgeldiniz. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizleri taşıyor olmak benim için büyük bir gurur. Bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Uzun zamandır hasretini duyduğumuz şampiyonluğu bize getirecek takım olduğunuza dair inancım tam. Sizlere güveniyoruz. En büyük Fenerbahçe." anonsu yapmış ve tüm kafileden alkış almıştı.
Fenerbahçeli futbolcular, kendilerine bu hoş sürprizi yapan kaptan pilotu unutmadı ve hem mektup yazdı hem de tüm takımdan imzalı özel bir forma gönderdi.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların, pilota gönderdiği mektup:
"Kıymetli Pilotumuz,
Samsunspor deplasman dönüş yolculuğumuzda bizi çok duygulandıran kıymetli sözlerinizle mutlu ettiniz.
Şampiyonluk yolunda, Fenerbahçemizi dünyanın dört bir yanında destekleyen siz değerli taraftarlarımızın desteği bizim en büyük motivasyonumuz.
Bütün mücadelemiz siz ve sizin kadar Fenerbahçe'yi seven, onunla gülen ve onunla ağlayan taraftarlarımızın mutlu olması için.
Bu sezon, hasret duyduğumuz şampiyonluğa ulaşıp, hayalinde Fenerbahçe olan, kalbi sarı lacivert atan sizleri mutlu etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Desteğiniz, sevginiz ve kıymetli sözleriniz için bir kez daha teşekkür ederiz.
İyi ki varsınız..
Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe'nin Futbolcuları"