Fenerbahçe'den Quaresma isyanı; 'Mike Tyson gibi vurdu'

Fenerbahçe Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçındaki derbide çıkan olaylar sonrasında harekete geçti...
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maçın ikinci yarısında önce Josef de Souza sonrasında ise Mehmet Ekici'ye vurması sonrasında çılgına dönen Fenerbahçe Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti ve açıklanacak cezanın takipçisi olacaklarını belirtti.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADILAR
Maç oynanırken Futbol Federasyonu'nun yöneticileri ile Quaresma'nın sportmenliğe aykırı davranışlarını tartışan Fenerbahçeli yöneticilerin, zaman zaman sinirlerine hakim olamadıkları öğrenildi.
TFF ARTIK GEREKENİ YAPMALI
Sarı-lacivertli yöneticiler, "Ricardo Quaresma, Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye ünlü boksör Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç alması gerekiyor. TFF artık gerekeni yapmalı" ifadelerini kullandılar.
QUARESMA DİREKT YUMRUK ATTI
F.Bahçeli yöneticilerin Beşiktaş maçı için yaptığı yorumlarda, "Tamam bizden de iki oyuncu kırmızı kart gördü. Quaresma yumruk attı. Cezası neyse verilmeli, hafifletilmemeli. Bu kabul edilemez" dediği öğrenildi.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maçın ikinci yarısında önce Josef de Souza sonrasında ise Mehmet Ekici'ye vurması sonrasında çılgına dönen Fenerbahçe Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti ve açıklanacak cezanın takipçisi olacaklarını belirtti.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADILAR
Maç oynanırken Futbol Federasyonu'nun yöneticileri ile Quaresma'nın sportmenliğe aykırı davranışlarını tartışan Fenerbahçeli yöneticilerin, zaman zaman sinirlerine hakim olamadıkları öğrenildi.
TFF ARTIK GEREKENİ YAPMALI
Sarı-lacivertli yöneticiler, "Ricardo Quaresma, Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye ünlü boksör Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç alması gerekiyor. TFF artık gerekeni yapmalı" ifadelerini kullandılar.
QUARESMA DİREKT YUMRUK ATTI
F.Bahçeli yöneticilerin Beşiktaş maçı için yaptığı yorumlarda, "Tamam bizden de iki oyuncu kırmızı kart gördü. Quaresma yumruk attı. Cezası neyse verilmeli, hafifletilmemeli. Bu kabul edilemez" dediği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın