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Fenerbahçe'den Quaresma isyanı; "Mike Tyson gibi vurdu"

Fenerbahçeli yöneticiler, Quaresma'nın attığı yumruk sonrasında adeta çılgına döndü. TFF ile temasa geçtiler. F.Bahçe'den "İki oyuncumuza Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç ceza almalı" açıklaması yapıldı

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Quaresma isyanı; 'Mike Tyson gibi vurdu'
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03 Mart 2018 11:37
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maçın ikinci yarısında önce Josef de Souza sonrasında ise Mehmet Ekici'ye vurması sonrasında çılgına dönen Fenerbahçe Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti ve açıklanacak cezanın takipçisi olacaklarını belirtti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADILAR

Maç oynanırken Futbol Federasyonu'nun yöneticileri ile Quaresma'nın sportmenliğe aykırı davranışlarını tartışan Fenerbahçeli yöneticilerin, zaman zaman sinirlerine hakim olamadıkları öğrenildi.

TFF ARTIK GEREKENİ YAPMALI

Sarı-lacivertli yöneticiler, "Ricardo Quaresma, Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye ünlü boksör Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç alması gerekiyor. TFF artık gerekeni yapmalı" ifadelerini kullandılar.

QUARESMA DİREKT YUMRUK ATTI

F.Bahçeli yöneticilerin Beşiktaş maçı için yaptığı yorumlarda, "Tamam bizden de iki oyuncu kırmızı kart gördü. Quaresma yumruk attı. Cezası neyse verilmeli, hafifletilmemeli. Bu kabul edilemez" dediği öğrenildi.

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