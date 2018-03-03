Fenerbahçe'den Quaresma isyanı; 'Mike Tyson gibi vurdu'

Fenerbahçe Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçındaki derbide çıkan olaylar sonrasında harekete geçti...Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın maçın ikinci yarısında önce Josef de Souza sonrasında ise Mehmet Ekici'ye vurması sonrasında çılgına dönen Fenerbahçe Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti ve açıklanacak cezanın takipçisi olacaklarını belirtti.Maç oynanırken Futbol Federasyonu'nun yöneticileri ile Quaresma'nın sportmenliğe aykırı davranışlarını tartışan Fenerbahçeli yöneticilerin, zaman zaman sinirlerine hakim olamadıkları öğrenildi.Sarı-lacivertli yöneticiler, "Ricardo Quaresma, Josef de Souza ve Mehmet Ekici'ye ünlü boksör Mike Tyson gibi yumruk attı. En az 6 maç alması gerekiyor. TFF artık gerekeni yapmalı" ifadelerini kullandılar.F.Bahçeli yöneticilerin Beşiktaş maçı için yaptığı yorumlarda, "Tamam bizden de iki oyuncu kırmızı kart gördü. Quaresma yumruk attı. Cezası neyse verilmeli, hafifletilmemeli. Bu kabul edilemez" dediği öğrenildi.