Quaresma ilk kez konuştu: 'Beni tahrik ettiler'

Beşiktaş'ın Yıldız oyuncusu Quarsma, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında farklı galip gelecekken maçı berabere bitirdiklerine üzüldüklerini söyledi.Portekizli yıldız oyuncu kırmızı kart olayı ile ilgili olarak teknik ekibe verdiği raporda,"dedi.Maça girmeden önce ısınma hareketleri sırasında da yedek kulübesinde kendisine bazı sözler söylendiğini vurgulayan Quaresma sarı lacivertli tüm oyuncuların üstüne oynadığını söyledi.