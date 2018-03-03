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Quaresma çıldırdı; "Josef'i getirin bana"

Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbinin 'kahramanı' Ricardo Quaresma, önceki akşam ise 'çileden çıkan' isim oldu.

Kaynak: Sabah
Quaresma çıldırdı; 'Josef'i getirin bana'
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03 Mart 2018 11:07
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Geçtiğimiz pazar günü oynanan derbinin 'kahramanı' Ricardo Quaresma, önceki akşam ise 'çileden çıkan' isim oldu.

Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan ve Josef'e tokat atarak, hem ortalığı karıştıran hem de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Portekizli oyuncu sinir küpüydü.

Q7'nin sinirli ve gergin tavırları, maç sonunda da soyunma odasında devam etti.

Takım arkadaşları soyunma odasına dönünce, "Onlar da döndü mü?" diye soran Portekizli "Evet" cevabı alınca, "Josef'le konuşacağım, getirin onu bana" diyerek kapıya hamle yaptı.

Şenol Güneş'in "otur" demesine rağmen hocasını dinlemeyen Q7'yi takım arkadaşları zorlukla sakinleştirirken; Q7'nin, "Telefonunu bulun hemen, onunla konuşmak istiyorum" diye bağırışları koridorlara kadar taştı.

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