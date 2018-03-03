Alper Potuk: 'Tolgay Arslan bana tuzak hazırladı'

"TOLGAY'IN TUZAĞINA DÜŞTÜM"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin Vodafone Park'ta oynanan ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ancak bu dev karşılaşmaya, iki takımın oynadığı futboldan çok sahada yaşanan tartışmalar damga vurdu.Fenerbahçeli Alper Potuk ise Beşiktaş karşılaşmasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla ilgili üzgün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Pozisyonda Tolgay Arslan, Hasan Ali'nin üzerine yürüyünce Tolgay'ı oradan uzaklaştırmaya gittim.""Bunu yapmamalıydım, orada Tolgay'ın tuzağına düştüm. Tolgay zaten bu hareketi yapmamı bekliyordu. Bunu yapabilmek için Tolgay ortalığı önceden germişti. Profesyonel futbolcular bu tarz tuzakları öngörebilmeli ve buna uygun hareketler yapabilmeli. Bu nedenle camiamızı üzdüğüm için çok üzüldüm."