Volkan Demirel: 'Beni tribünler oyundan attı'

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maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan, Fırat Aydınus'a sitemde bulundu.Pozisyonun Beşiktaş'ın kullandığı taçla başladığını belirten kaleci Volkan, kırmızı kartla sonuçlanan anları şöyle anlattı: "O taç kararını yanlış verdiler. Normalde bizim kullanmamız gerekiyordu. Oyun devam etti. Topun dışarı çıktığını net şekilde gördüm. Hakem yine devam ettirdi. Neredeyse gol yiyorduk. Ben o pozisyonları gören bir kaptan olarak hakemin yanına gittim ve 'Hocam biraz daha dikkatli olmalısın' benzerinde kesinlikle hakaret içermeyen sözler söyledim. Bunu söylerken ceza sahasını terk etmedim. Ancak taraftarın tepkisiyle bana ikinci sarı kartı verdi."Volkan, kupada turu ikinci maçta geçeceklerine vurgu yaparken, "Ben sonuca üzülmüyorum çünkü Beşiktaş'ı Kadıköy'de eleyeceğiz. Ancak sadece haksız bir şekilde sahadan atılıp takım arkadaşlarımı eksik bıraktığım için üzgünüm. Hepsinden tek tek özür diledim bir kaptan olarak. Ancak takımın haklarını sahada savunmak da benim görevim. Atılmam tamamen hakem hatası. Çünkü tribünlerin etkisinde kaldı" ifadelerini kullandı.F.Bahçe dün sabah Akhisar maçı hazırlıklarına başlarken, bir sürpriz yaşandı... Antalya kampı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yine hocasının isteğiyle A takımla idmana çıktı. 22 yaşındaki milli yıldızın, geçtiğimiz çarşamba günü Kocaman'la bire bir görüşme yaptığı, bu görüşmede hocasını yeniden futbola adapte olacağına ikna ettiği öğrenildi. Yaklaşık 60 gün sonra A Takım'la çalışan Ozan, sosyal medyadan paylaştığı idman karesinin altına "Sadece Fenerbahçe" notunu düştü. Neustadter yorumun altına "Ozan giri giri", Fernandao ise "Kardeş geri döndüğün için mutluyum" yazdı. Genç oyuncu en son 13 Aralık'ta Adana Demirspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında forma giymişti