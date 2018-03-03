Hıncal Uluç: 'Şenol Güneş hoca değil'

Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından faturayı Şenol Güneş'e kesti. Uluç'un değerlendirmelerinden dikkat çeken bölümler şu şekilde;"Quaresma'nın kontrolünü aniden kaybettiğini Türkiye'de bilmeyen var mı? Var, Şenol Güneş… İşte bütün sır bu. Quaresma hem de böyle gerilimli bir maçta oyuna girerken herkes dedi ki, 'Bu maç 11'e 10 bitmez.' Bizim salonda oturan herkesin bildiğini, kendisi için hiç önem vermediğini sahaya çıkardığı takımla gösteren Şenol Güneş bilmiyorsa"Hıncal abi köşeli laflar edebilir, dikkatli okumalıyım. Hatta mahkum bile olabiliriz" demelisin. Bu insanların karakterlerini artık bilmek, tanımaktır. Hocalık budur. Bir kişi yoktu "Bu Quaresma maçı bitirir" diyen. Demek ki Trabzonspor maçını da düşünmüyor Güneş. Quaresma'yı başından beri sevmediğini, sempati duymadığını biliyorum. Teşhir etmek için soktu, "İşte buyrun göklere çıkardığınız, Fenerbahçe galibiyetini bağladığınız Quaresma'yı görün" demek istedi, başka mantığı yok."