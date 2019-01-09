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Fenerbahçe'den Denis Suarez'e kanca

Fenerbahçe, Tolgay transferinden sonuç alamayınca gözünü Barcelona'ya çevirdi. Hedefte İspanyolların genç ismi var; Denis Suarez...

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Denis Suarez'e kanca
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09 Ocak 2019 09:58
Tolgay Arslan girişiminden hala sonuç alamayan Fenerbahçe daha büyük bir hedefe yöneldi. Sarı-lacivertli kulüp, iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona'dan Denis Suarez'i kiralık istedi. İspanyol kulübü teklife "Hayır" demedi ancak kesin yanıtı daha sonra vereceğini bildirdi.

25 yaşındaki İspanyol futbolcunun Fenerbahçe'ye kiralık gelmeyi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Barcelona, 2015 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Villarreal'e gönderdiği Suarez'i ertesi sene 3,25 milyon Euro bonsevis ödeyerek geri aldı.



2016 yılından beri Barcelona kadrosunda yer alan Suarez, bu sene Katalan ekibinde üst üste üçüncü sezonunu geçiriyor. Geride kalan üç sezonda Barcelona formasıyla 69 maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol 7 asistlik katkı sağladı. Merkez orta saha ve ön libero olarak oynayan Denis Suarez bu sezon ise ligde sadece 2 maçta forma giyebildi. Transfermark verilerine göre bonservis bedeli 12 milyon Euro olan Denis Suarez tüm kariyeri boyunca 212 maçta 32 gol 44 asistlik performans gösterdi.

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