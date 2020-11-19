Fenerbahçe'de Erol Bulut'un fikstür sıkıntısı

Sarı-Lacivertliler, milli takımlara 10 futbolcu göndermişti. Bu nedenle iki haftadır antrenmanlar eksik bir kadroyla yapılıyor. Fenerbahçe için asıl sıkıntı ise Gençlerbirliği maçının cumartesi günü saat 16.00'da olması. Milli futbolcular bugün takıma katılacak. Dinlenme fırsatı bulamadan soluğu Samandıra'da alacaklar. Erol Bulut, takımıyla tam kadro olarak sadece iki idman yapabilecek.



Bugün akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertliler, yarın sabah son antrenmanı yapıp Ankara'nın yolunu tutacak. Fenerbahçe, fikstür nedeniyle tepkili. Sivas Belediye ile salı günü oynanacak kupa maçının çarşamba oynatılması halinde Gençlerbirliği karşılaşmasının da pazar günü oynanabileceği görüşü hakim. Kanarya, ligin ilk haftasında da Milli ara dönüşü cuma günü Rize deplasmanına çıkmıştı.