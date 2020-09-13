Fenerbahçe'de 12. transfer İstanbul'a geliyor; Tisserand

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katıyor



A Spor'un haberine göre; Marcel Tisserand, Fenerbahçe için 23.30'da İstanbul'a gelecek.



Tisserand, resmi imzayı atması halinde Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.



Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.



