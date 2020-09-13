Fenerbahçe'de 12. transfer İstanbul'a geliyor; Tisserand

Stoper bölgesine daha önce Lemos'u katan Fenerbahçe, bu bölgeye bir ismi daha transfer ediyor; Tisserand, İstanbul'a bekleniyor

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de 12. transfer İstanbul'a geliyor; Tisserand
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13 Eylül 2020 15:25
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna katıyor

A Spor'un haberine göre; Marcel Tisserand, Fenerbahçe için 23.30'da İstanbul'a gelecek.

Tisserand, resmi imzayı atması halinde Fenerbahçe'nin 12. transferi olacak.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.



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