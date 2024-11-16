Fenerbahçe, Zeren'e mağlup oldu ve ligde 2. yenilgisini aldı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Zeren'e mağlup oldu ve ligde 2. yenilgisini aldı!
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16 Kasım 2024 15:43
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe Medicana ise 2. yenilgisi aldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Tolgacan Dinçer

Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)

Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11

Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)

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