Fenerbahçe, yine Benfica'ya elendi!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı yine geçemedi.
Benfica ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Portekiz temsilcisine bu alanda ikinci kez elendi.
2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak elenmişti.
