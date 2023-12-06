Fenerbahçe'yi Trnava maçında bekleyen tehlike

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçına Kadıköy'de Spartak Trnava karşısında çıkacak. Hırvat ekibinin son zamanlardaki form grafiği dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'yi Trnava maçında bekleyen tehlike
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06 Aralık 2023 12:43
Son güncelleme 06 Aralık 2023 12:46
Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçına Kadıköy'de Spartak Trnava karşısında çıkacak. Fenerbahçe kazanırsa ilk 2'yi garantileyecek.

RAKİP OLDUKÇA FORMDA 

Sezona sıkıntılı başlayan Slovak ekibi, son haftalarda oldukça formda. Trnava, ligde pazar günü Skalica'yı Zeljkovic ve Djuricin'in golleriyle 2-0 yendi. Böylece ligde son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Hafta içinde Fenerbahçe'ye tarihi hezimet yaşatan Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde Odense ile 1-1 berabere kaldı. Ludogorets ise Vratsa'yı 5-0'la geçti. 



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