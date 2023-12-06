Fenerbahçe'yi Trnava maçında bekleyen tehlike

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçına Kadıköy'de Spartak Trnava karşısında çıkacak. Fenerbahçe kazanırsa ilk 2'yi garantileyecek.
RAKİP OLDUKÇA FORMDA
Sezona sıkıntılı başlayan Slovak ekibi, son haftalarda oldukça formda. Trnava, ligde pazar günü Skalica'yı Zeljkovic ve Djuricin'in golleriyle 2-0 yendi. Böylece ligde son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.
Hafta içinde Fenerbahçe'ye tarihi hezimet yaşatan Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde Odense ile 1-1 berabere kaldı. Ludogorets ise Vratsa'yı 5-0'la geçti.
RAKİP OLDUKÇA FORMDA
Sezona sıkıntılı başlayan Slovak ekibi, son haftalarda oldukça formda. Trnava, ligde pazar günü Skalica'yı Zeljkovic ve Djuricin'in golleriyle 2-0 yendi. Böylece ligde son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.
Hafta içinde Fenerbahçe'ye tarihi hezimet yaşatan Nordsjaelland, Danimarka Ligi'nde Odense ile 1-1 berabere kaldı. Ludogorets ise Vratsa'yı 5-0'la geçti.