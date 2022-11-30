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Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık: Joao Pedro

Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Joao Pedro, Rayo Vallecano maçında Mumin'in sert müdahalesiyle sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık: Joao Pedro
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30 Kasım 2022 21:34
Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı.

Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü.

Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.

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